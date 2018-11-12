Ligde üst üste alınan 3 beraberlik ve son olarak Malatya karşısındaki 5- 0’lık hezimet Trabzon’da gözlerin Ünal Karaman’a çevrilmesine neden olmuştu.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı da ağır yenilgi ve eleştiriler sonrasında Başkan Ahmet Ağaoğlu’na “İsterseniz bırakmaya hazırım” mesajını göndermişti. Böyle bir karar için acele etmeyen Bordo- Mavililer’in patronu, önümüzdeki günlerde kurmayları ile kritik bir toplantı yapacak. Ünal Karaman’ın geleceğinin belli olacağı toplantıda genç çalıştırıcının artıları ve eksileri masaya yatırılacak.

ALTERNATİFLER HAZIR

Toplantıdan ‘devam’ kararı çıkmazsa gündemdeki isimler için fikir alışverişi yapılacak. İşte gündemdeki isimler:

Tolunay Kafkas

Son olarak 2016-17 sezonunda Akhisar’ı çalıştıran Kafkas, şu anda TFF’de Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini üstleniyor.

Kemal Özdeş

Kasımpaşa’dan ayrılan Kemal Özdeş de listenin üst sıralarında yer alan isimlerden...

Tamer Tuna

Sivas’la yollarını ayıran Tamer Tuna da öncelikli adaylar arasında gösteriliyor.

Mustafa Reşit Akçay

Aynı zamanda Fırtına’nın eski hocası Mustafa Reşit Akçay’ın da adaylar arasında olduğu belirtildi.

Trabzonspor yönetimi, milli arada en doğru kararı vererek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

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