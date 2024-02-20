Trabzonspor'da Trezeguet rüzgarı
Kötü gidişi sonlandıran Trabzonspor'da bireysel performanslar da beğeni topluyor. Trezeguet, Meunier ve Enis Destan son haftalardaki formlarıyla, adlarından söz ettirdiler
Üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor'da bireysel performanslar da yüzleri güldürüyor. 2-0 kazanılan Siltaş Yapı Pendikspor maçında takımının ilk golün kaydeden Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası dönüşü çıktığı 3 maçta da ağları sarmayı başardı.
Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında turu getiren Mısırlı yıldız, Atakaş Hatayspor maçında da gol perdesini açmıştı. Trezeguet, bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 17 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşamayı başardı.
Son iki sezonda 17 gol atan tecrübeli futbolcu, bu dönemde Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.
Trabzonspor'un devre arasındaki tek transferi Thomas Meunier de bordo mavili takımla rüya gibi bir başlangıç yaptı.
Belçikalı yıldız, 3 kez takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Meunier, sadece skor katkısıyla değil; liderlik vasfı, tecrübesi ve pozisyon bilgisiyle de takımına katkı sağladı.
Trabzonspor'da Enis Destan da bulduğu şansı iyi bir şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi sonrası 11'de düzenli olarak oynamaya başlayan genç oyuncu 8 gole ulaştı.