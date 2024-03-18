Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş paylaşım!

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta faul beklentilerini içeren bir video paylaşımında bulundu.

Bordo-mavili kulübün, sosyal paylaşım sitesi X'te paylaştığı videoda, Fenerbahçe ile oynanan maçtaki bazı pozisyonlara yer verildi.

SİZİ UNUTTUĞUMUZU SANMAYIN!

BİZDE KİMSENİN HESABI KALMAZ! pic.twitter.com/BOCLHkYNOo — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 18, 2024

İkili mücadeleler ve maçın hakemi Halil Umut Meler'in de yer aldığı video, "Siz unuttuğumuzu sanmayın, bizde kimsenin hesabı kalmaz" başlığı ile paylaşıldı.