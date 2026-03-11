Trabzonspor'dan Orhan Kaynak'a veda töreni

Geçirdiği kalp krizi sonrası 56 yaşında yaşamını yitiren Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idari binada tören düzenlendi. Törene; Kaynak'ın ailesinin yanı sıra Eski Devlet Bakanı ve Eski Trabzonspor Başkanı Faruk Özak, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Fatih Tekke ile teknik ekip, futbolcular, siyasetçiler, spor camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı.

ZEYYAT KAFKAS: İYİ BİR İNSANI VE DOSTU KAYBETTİK

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, törende yaptığı konuşmada, "Kulübümüz çok değerli bir ismini kaybetti. Orhan Kaynak, Trabzonspor ruhunu ve sevgisini taşıyan bir isimdi. Attığı goller ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla camiamızda yer edindi. ‘Küçük Orhan' lakabıyla bilinen Kaynak, bilgi ve tecrübesini oyuncularımıza aktarmaya devam etti. Trabzonspor'a bağlılığı ve karakteri ile her zaman örnek bir isim oldu. İyi bir insanı ve dostu kaybettik. Onun verdiği emek camiamızda yaşamaya devam edecek. Camiamıza sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE: BU ŞOKU ATLATMAK ZOR OLACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, "Şok olduk. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Benim takım arkadaşımdı ve her zaman pozitif enerjisi olan bir insandı. Bir yıldır teknik ekibimizde birlikteydik. Çok iyi, güler yüzlü bir insandı. Bu şoku atlatmak zor olacak ama hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Takım arkadaşı ve teknik ekipte birlikte çalıştığı Orhan Çıkrıkçı ise, "Dün en güzel vakitlerden birini geçirdik, bugün ise onun cenazesi için buradayız. Allah mekanını cennet eylesin" cümlelerine yer verdi.

Orhan Kaynak’ın cenazesi, yarın İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sarıyer Ağlamış Dede Mezarlığı’nda toprağa verilecek.