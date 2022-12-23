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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, maç ücretsiz mi yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası maçlarının sona ermesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçın hakemi Halil Umut Meler olurken, maçın saati ve tarihi taraftarlar tarafından incelemeye alındı. İşte Süper Lig'de 132. kez karşı karşıya gelecek Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının muhtemel 11'leri ve öne çıkan tüm detaylar...

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  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ücretsiz mi yayınlanacak?

    Süper Lig 15. hafta maçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dünya Kupası nedeniye lige yaklaşık 40 günlük aranın ardından Süper Lig 15. hafta maçları ile devam edecek. Fubolseverler, "Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ücretsiz mi yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ücretsiz mi yayınlanacak?

    TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı 24 Aralık 2022 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak. 

     
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ücretsiz mi yayınlanacak?

    TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de naklen yayınlanacak.

    Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

     
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ücretsiz mi yayınlanacak?

    TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşun duyurusunu yaptığı uygulamaya üye olunarak ücretsiz olarak izlenebilecek.

     
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ücretsiz mi yayınlanacak?

    DERBİDE 132. RANDEVU

    Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

     

    Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

     

    Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

     

    Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.

     
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ücretsiz mi yayınlanacak?

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

     

    Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu maçta forma giyemeyecek.

     

    Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile sakatlığı düzeldiği belirtilen Arda Güler ise maç kadrosunda yer alabilecek.

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