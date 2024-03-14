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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:50
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        Süper Lig'de dev maçın hakemi açıklandı!
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        Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;

        YARIN:

        20.30 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR

        20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) BAHATTİN ŞİMŞEK

        16 MART CUMARTESİ:

        13.30 Alanyaspor - Kayserispor (Alanya Oba) EMRE KARGIN

        16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir (Eryaman) CİHAN AYDIN

        20.30 Beşiktaş - Antalyaspor (Tüpraş) BURAK PAKKAN

        20.30 Adana Demirspor - Sivasspor (Yeni Adana) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

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        17 MART PAZAR:

        13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi) ABDULKADİR BİTİGEN

        16.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) ) ATİLLA KARAOĞLAN

        16.00 Hatayspor - Samsunspor (Mersin) BURAK ŞEKER

        20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park) HALİL UMUT MELER

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