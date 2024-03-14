Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.30 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) BAHATTİN ŞİMŞEK
16 MART CUMARTESİ:
13.30 Alanyaspor - Kayserispor (Alanya Oba) EMRE KARGIN
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir (Eryaman) CİHAN AYDIN
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor (Tüpraş) BURAK PAKKAN
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor (Yeni Adana) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17 MART PAZAR:
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi) ABDULKADİR BİTİGEN
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) ) ATİLLA KARAOĞLAN
16.00 Hatayspor - Samsunspor (Mersin) BURAK ŞEKER
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park) HALİL UMUT MELER