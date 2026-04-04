Barış Alper'in faulüne VAR'dan izleme tavsiyesi geldi, karar değişmedi!
Trabzonspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya faulü sonrası sarı kart gördü. VAR'dan inceleme tavsiyesi gelirken hakem Cihan Aydın pozisyonu izledi fakat kararını değiştirmedi
Giriş: 04.04.2026 - 21:28
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti.
Mücadelenin 51. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Pozisyonun ardından VAR hakemi Erkan Engin, hakem Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemeye davet etti.
Cihan Aydın pozisyonu izledi ve sarı kart kararında bir değişikliğe gitmedi.
