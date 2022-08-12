STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1
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TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Cornelius
YEDEKLER: Muhammet Taha, Ahmetcan, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Taha Altıkardeş, Emrehan, Kerem Şen, Kouassi
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Falette, Vranjes, Adekugbe, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Musa Çağıran, Dylan Saint Louis, Saba Lobjanidze, El Kaabi
YEDEKLER: Abdullah, Burak Öksüz, Recep Burak, Sadık Baş, Kevin Vargas, Kaan Kanak, Mehdi Boudjemaa, Mohammed Kamara, Onur Ergün
TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta
Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak.
SEZONA İYİ BAŞLADI
Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren ve ligin ilk haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona iyi başlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
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