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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor, John Lundstram'ı resmen açıkladı! İşte maliyeti... - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, John Lundstram'ı resmen açıkladı! İşte maliyeti...

        Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 18:32 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:32
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        Trabzonspor, Lundstram'ı resmen açıkladı!
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        Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya her sezon için 1.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro imza ücreti ödeneceği açıklandı.

        İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

        "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

        Stoperde görev yapan John Lundstram, 2021 yazında transfer olduğu Rangers'ta 3 sezon forma giydi. 30 yaşındaki oyuncu, İskoç ekibiyle 153 karşılaşmaya çıkarak istikrarlı bir görüntü verdi. Lundstram takımı adına rakip fileleri 11 kez sarsmayı başardı.

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