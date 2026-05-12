        Trabzonspor kupada Gençlerbirliği'ne konuk olacak: Hedef üst üste 3. final!

        Trabzonspor kupada Gençlerbirliği’ne konuk olacak: Hedef üst üste 3. final!

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu müsabakayla birlikte turnuvadaki 294. maçına çıkacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Kupada son finalist belli oluyor!

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında yarın saat 20.30’da Gençlerbirliği’nin konuğu olacak. Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor’a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise İstanbulspor’u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor’u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir’i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz ekibi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor’u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.

        KUPADA 294. MÜCADELE

        Trabzonspor, Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo-mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 236 gol gördü.

        9. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

        Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

        Süper Lig’e yükseldiği 1974-1975 sezonunda aynı zamanda Türkiye Kupası’nda da finale kalan Trabzonspor, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı sürdürerek toplam 9 kez mutlu sona ulaştı.

        İKİ TAKIM KUPADA 8 MAÇ YAPTI

        Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi ise 1 kez sevinen taraf oldu.

        Karadeniz ekibi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.

        FARKLI RAKİPLERE KARŞI TARİHİ ZAFERLER

        Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978’de Adana Demirspor, 1991-1992’de Bursaspor, 1994-1995’te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010’da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.

        TRABZONSPOR KAZANIRSA ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALE ÇIKACAK

        Bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

        Bordo-mavililer, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanması halinde üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek.

        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
