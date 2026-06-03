Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu'yla anlaşma sağladı
Trabzonspor, Gennçlerbirliği'nde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu Metehan Mimaroğlu'yla el sıkıştı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve hücum hattına güç katmak isteyen Trabzonspor, Gençlerbirliği'nde oynayan Metehan Mimaroğlu'yla anlaşma sağladı.
HT Spor'dan Hasan Tüncel'in haberine göre Bordo Mavililer'in anlaşma sağladığı 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de geride kalan sezonda Gençlerbirliği adına ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
GEÇEN SENE GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ LİGDE TUTTU
Kanat ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilen Metehan, ligde çıktığı 32 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımının ligde kalma mücadelesinde önemli rol oynadı.
Kariyerinde Altınordu, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerin formasını giyen tecrübeli oyuncunun, Trabzonspor'un hücum rotasyonuna derinlik katması bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN HÜCUM HATTINDAKİ ELİ GÜÇLENDİ
Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavililer, yerli oyuncu havuzunu güçlendirme hedefi kapsamında Metehan transferini sonuçlandırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Trabzonspor, yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Metehan Mimaroğlu transferiyle birlikte bordo-mavililer, hücum hattındaki alternatiflerini artırmış oldu.