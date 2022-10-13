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Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bu akşam Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor. Peki Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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  • Trabzonspor Monaco maçı ne hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? TS maçı bugün mü

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bu akşam Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.
  • Trabzonspor Monaco maçı ne hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? TS maçı bugün mü

    Peki Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak. Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
  • Trabzonspor Monaco maçı ne hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? TS maçı bugün mü

    Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.
  • Trabzonspor Monaco maçı ne hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? TS maçı bugün mü

    Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.
  • Trabzonspor Monaco maçı ne hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? TS maçı bugün mü

    AVRUPA'DA 145. MAÇ

    Bordo-mavililer, geride kalan 144 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 183 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.
  • Trabzonspor Monaco maçı ne hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? TS maçı bugün mü

    TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut

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