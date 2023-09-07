Trabzonspor, Nicolas Pepe transferini bitiriyor! Trabzonspor, Nicolas Pepe transferinde mutlu sona ulaşmak üzere! Yıldız oyuncu ile anlaşan bordo-mavililer, oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Pepe'nin Londra temsilcisiyle olan mukavelesinin feshinde de önemli yol alındı

Habertürk Giriş: 07.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:04 facebook

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