Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Giriş: 17 Mayıs 2026 - 13:36 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynanan maçtaki saha olayları sebebiyle kurula gönderildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ