        Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a ıslıklı protesto! - Galatasaray Haberleri

        Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a ıslıklı protesto!

        Galatasaray formasıyla ilk kez Trabzonspor'a karşı Papara Park'ta sahaya çıkan Uğurcan Çakır, bordo-mavili taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.04.2026 - 20:50
        Uğurcan'a ıslıklı protesto!

        Trabzonspor'dan ayrılarak sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

        Samsunspor ile 31 Ağustos'ta oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan Uğurcan Çakır, 216 gün sonra Papara Park'ta Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.

        ISLIKLI TEPKİ

        Bordo-mavili taraftarlar, yaz transfer döneminde Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır'ı tepki gösterdi. Tribünler maç öncesi milli file bekçisinin koruduğu kaleye doğru yabancı madde atarken, top Uğurcan'ın ayağına her geldiğinde de tecrübeli eldiveni ıslıklarla protesto etti.

