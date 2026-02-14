"HAKEM, 'FARKLI GÖRDÜM' DEDİ"

"Hakem için bu maç özelinde olumsuz diyeceğim bir şey yok. Genel anlamda bir şey söylenebilir. Özellikle bizim dışımızda olan takımlar, Fenerbahçe ve Galatasaray ciddi bütçeleri olan ekipler, maalesef hissettiğimiz şeyler oluyor. Dördüncü hakemden, yan hakemden, orta hakemden oluyor. Türkiye'deki teknik adamların açıkçası hemen hemen hepsi benim hissettiğimi hissediyordur. Dünya futbolundaki yönetimlere bakıyoruz, bize bakıyoruz, VAR'a bakıyoruz. Hepsinde farklı farklı sonuçlar. Trabzonspor olarak biz de biliyoruz, herkes biliyor. Şeffaf olunmalı. Neyse o. Oyunun durumuna, oyuncunun ismine rengine göre değil, oyunun kuralları neyse o kuralların karşılığını bulmak istiyoruz. Duygu olarak hep beraber bir iş yapıyoruz. İtirazlarımız oluyor, heyecanlıyız, kızgınız doğal olarak. Binlerce milyonlarca insanın üzüntüsünü, heyecanını etkileyen noktadasınız. Hakemlerimizin de bu duyguları biliyor, anlıyor olması lazım. Oralarda hiç olmamışlar. Bunların hepsi bir sorun. Bugün özelinde hakemle ilgili bir şey söylemeyeyim. Birkaç pozisyon var. Devre arasında hakem arkadaşımıza söyledim, o başka bir şey söyledi, 'farklı gördüm' dedi. Türk futbolunun gittiği nokta konuşulmalı. Bu daha değerli ve önemli."