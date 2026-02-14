Fatih Tekke: Her şeyde üstün taraf bizdik
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olurken, teknik direktör Fatih Tekke mücadelenin ardından üzgün olduklarını söyledi. Maçın genelinde sarı-lacivertli takımdan daha üstün oynadıklarını belirten Tekke, "Her şeyde üstün taraf bizdik. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık" dedi.
Maçta Fenerbahçe'den daha üstün oynadıklarını belirten Tekke, mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.
"3 ŞUT ATTILAR, 3'Ü DE GOL OLDU"
Fatih Tekke maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Üzücü bir gece oldu. Yani, kadrolara baktığınızda, oyuna baktığınızda bundan memnun olmam lazım. Bence oyunun ilk bölümüne golle başladık ama iyi oynamadık. Diğer bölümlerde, her şeyde üstün taraf bizdik. Birinci gol zaten karambol, ikinci gol pas hatası, üçüncü gol üç kez arka arkaya pas hatası. Geçişlerde çalıştığımız bazı oyuncular üzerinden, ikisi de gol attı. Hatamız oluyor ama 3 şut attılar, 3'ü de gol oldu. Beraberliğe bile üzülürdüm. Fenerbahçe'den çok çok daha iyi oynadık ama puan alamadık. Devamlı söylediğim şeyler var; hata yapmadan öğrenmeleri mümkün değil. Bugün çok iyi iş çıkardılar. Kornerlerde her topa biz dokunduk ama olmadı. Devam edeceğiz. Çok maç var. Bugün ağır bir öğrenme oldu. Trabzonsporumuz iyi yolda. Elimizden geldiğince kalkıp bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız."
"BERABERE BİTSE BİLE MUTLU ETMEZDİ BİZİ"
Genç teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:
"Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Fenerbahçe'nin iyi hocası var ama söylediğine katılmıyorum. 3-4 şekilde basmaya çalıştılar, başarılı olamadılar hiçbirinde. Biz baskımızı, konumlanmamızı 2-3 kez değiştirdik ve hepsinde başarılı olduk ama anlar... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalitesi malum. Kazanabilirdik. Berabere bile bitse çok mutlu etmezdi bizi. O olsaydı, bu olsaydı... Tüm oyuncularım elinden geleni verdi. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz, çok güzel ambiyanstı. Taraftara da minnettarım. Çoğu genç oyuncu. Yapacak bir şey yok. Detaya girmek istemiyorum. Bunlar genç oyuncu. Anlar, anların düzelmesi için antrenmanların hepsi hikaye... Anların düzelmesi için tekrara, deneyime ihtiyaç var. O konuda genel problemimiz var. Genel problem anlarla ilgili. Onlar öğrenecek, daha iyi olmaya çalışacağız. Bugün bu kadro elinden gelenin en iyisini yapmıştır."
"KÜÇÜK HATALAR BÜYÜK SONUÇLAR DOĞURDU"
"Fenerbahçe maçları Trabzonspor için ne kadar değerli, ne kadar anlam ifade ediyor. Bu sadece şampiyonluk yarışıyla alakalı değil. Güzel ve sert bir rekabet var. Oyun olarak üstün olduğunuz maçtan galip gelememek, beni nasıl kızdırıyorsa, taraftarın da oluyor. Bir şey söylemem mümkün değil. Tüm tabloda kötü olan bir şey yok. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün bu oldu. Onların duygularını, kızgınlıklarını ben de yaşıyorum. Ciddi emek harcanıyor. Bugün de herkes elinden geleni yaptı ama küçük hatalar, büyük sonuçlar doğurdu. Bazı maçlarda tersi de oldu açıkçası. Bu oyunun karşılığı bu olmaması lazımdı. Bazen ne yaparsanız yapın olmaz. Allah nasip etmedi bugün. Çalışmaya devam edeceğiz. Başka gün başka maçta bu azmin karşılığını alacağız."
"HAKEM, 'FARKLI GÖRDÜM' DEDİ"
"Hakem için bu maç özelinde olumsuz diyeceğim bir şey yok. Genel anlamda bir şey söylenebilir. Özellikle bizim dışımızda olan takımlar, Fenerbahçe ve Galatasaray ciddi bütçeleri olan ekipler, maalesef hissettiğimiz şeyler oluyor. Dördüncü hakemden, yan hakemden, orta hakemden oluyor. Türkiye'deki teknik adamların açıkçası hemen hemen hepsi benim hissettiğimi hissediyordur. Dünya futbolundaki yönetimlere bakıyoruz, bize bakıyoruz, VAR'a bakıyoruz. Hepsinde farklı farklı sonuçlar. Trabzonspor olarak biz de biliyoruz, herkes biliyor. Şeffaf olunmalı. Neyse o. Oyunun durumuna, oyuncunun ismine rengine göre değil, oyunun kuralları neyse o kuralların karşılığını bulmak istiyoruz. Duygu olarak hep beraber bir iş yapıyoruz. İtirazlarımız oluyor, heyecanlıyız, kızgınız doğal olarak. Binlerce milyonlarca insanın üzüntüsünü, heyecanını etkileyen noktadasınız. Hakemlerimizin de bu duyguları biliyor, anlıyor olması lazım. Oralarda hiç olmamışlar. Bunların hepsi bir sorun. Bugün özelinde hakemle ilgili bir şey söylemeyeyim. Birkaç pozisyon var. Devre arasında hakem arkadaşımıza söyledim, o başka bir şey söyledi, 'farklı gördüm' dedi. Türk futbolunun gittiği nokta konuşulmalı. Bu daha değerli ve önemli."
"AYNI ŞEYİ BAŞKA YERDE YAPAMAZ"
"Türkiye Ligi özelinde herkes diyor ki 'oyun çok duruyor, doğru ama çok uzamıyor, enteresan. Duruma göre, renge göre. Bugün için söylemiyorum. Durdurmayın, oynansın. Başka yerde oynanıyor, burada oynansın. Baskıyı kırıyorsun. Çalışıyorsun ama kırıyorsun. Durdurmayın, istemiyoruz. Bize fark etmez. VAR yok mu bu oyunda, bir şey varsa bakar gelirsin ya bu kadar basit. Hop faul dur, uzatma 5 dakika. Dördüncü hakeme itiraz etme şansın da yok, bir şey dedin mi 'hocam dur' diyor. Bana yarım metre için direkt sarı kart gösterdi, bana 'dikkat et' diyor. 'Olsun' dedim. 'Bakayım aynı şeyi başka yerde yapacak mısın' dedim, yapamaz. Durmasın, duruyorsa durduğu kadar oynat."