        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz

        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Tekke, "Açıkçası oyuncularım, ben ve ekibim tüm camia yarın kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü, en istekli, en coşkulu halimizle sahada olacağız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 20:38 Güncelleme:
        "Kupayı çok fazla istiyoruz"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp bordo mavili camiaya hediye etmek istediklerini söyledi.

        Tekke, TÜMOSAN Konyaspor ile yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kendileri için 1,5 yılda ikinci final maçı olacağına dikkati çeken Tekke, "Açıkçası oyuncularım, ben ve ekibim tüm camia yarın kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü, en istekli, en coşkulu halimizle sahada olacağız bu kesin. Yarın umarım kazasız, belasız, sakatlıksız herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız. Trabzonspor olarak camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım bizim istediğimiz gibi olur. Hayırlısı diyoruz." diye konuştu.

        "KUPAYI ALIRSAK 'BAŞARDIK' DİYEBİLİRİZ"

        Tekke, Konyaspor ekibini zor mücadeleleri kazanarak finalde rakipleri olmalarından dolayı ayrıca tebrik etti.

        Türkiye Kupası final yeri olarak Antalya'nın tercih edilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Tekke, "Trabzonspor için final oynamak çok önemli. Yeri bizim için çok önemli değil, Antalya olması, başka yer olması çok sorun değil." dedi.

        Tekke, göreve geldiklerinde Trabzonspor'un durumunun çok iç açıcı olmadığını dile getirerek, Trabzonspor için lig üçüncülüğünün başarı olmadığını vurguladı.

        Saha içinde yer alan Trabzonspor oyuncularının değerinin arttığını aktaran Tekke, "Ortada bir kupa var. Bu kupayı alamadığınızda başarılı olmazsınız. Bizim kupayı almamız lazım. Kupayı alırsak 'başardık' diyebiliriz. Alamazsak tebrik edip 'başaramadık' deriz. Bugün ben çalıştığım bu ekibi asla unutmayacağım. Beni hiç üzmediler. Onlarla gurur duyuyorum. Yarın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Çok çalıştık, çok emek sarf ettik." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
