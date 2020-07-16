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Trabzonspor'un kader günü! Gözler CAS duruşmasında

Trabzonspor'un, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazın duruşması video konferans aracılığıyla bugün yapılacak

Trabzonspor

Trabzonspor'un Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) davası bugün görülecek. Kovid 19 pandemisi nedeniyle görüşme video konferans yardımıyla yapılacak.

2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor cephesinde hazırlanan güçlü bir savunmayla bu karara itiraz yapıldı ve CAS'a başvuruldu.

Video konferans yöntemiyle bugün görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dahil birçok yönetici yer alacak.

MANCHESTER CITY KARARI UMUT OLDU

İtiraza ilişkin kararın davanın görüşüleceği gün sonuçlanacağı duyurulurken, CAS'tan Trabzonspor'u umutlandıran bir karar Manchester City ile çıktı. Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası aldığı açıklanan Manchester City'nin men cezası kaldırıldı. CAS'ta yaşanan bu gelişme ile bordo-mavili camia, İngiliz ekibi ile ilgili alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.

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