Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş ile bir kez daha görüşecek - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş ile bir kez daha görüşecek

        Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili yönetim, Şenol Güneş ile bir görüşme daha gerçekleştirme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 22:15 Güncelleme: 01.09.2024 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor, bir kez daha Şenol Güneş'le masaya oturacak.

        Avcı ayrılığı sonrasında 72 yaşındaki teknik direktörü ilk sıraya yazan yönetim, Güneş'e giderken tecrübeli çalıştırıcı ise yönetimle çalışma noktasında tereddütler yaşadığı için süre istemişti.

        HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre Güneş göreve gelmesi halinde üstünde herhangi bir ismin olmamasını isterken yöneticilerin de tesise gelmemesi gerektiğini iletti.

        Süper Lig'in dördüncü haftasında Eyüpspor'la karşı karşıya gelen bordo-mavililer 0-0 biten maç sonrasında Şenol Güneş ile bir kez daha görüşme kararı aldı.

        Tarafların bu görüşmede el sıkışması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"