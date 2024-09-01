Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş ile bir kez daha görüşecek

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor, bir kez daha Şenol Güneş'le masaya oturacak.

Avcı ayrılığı sonrasında 72 yaşındaki teknik direktörü ilk sıraya yazan yönetim, Güneş'e giderken tecrübeli çalıştırıcı ise yönetimle çalışma noktasında tereddütler yaşadığı için süre istemişti.

HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre Güneş göreve gelmesi halinde üstünde herhangi bir ismin olmamasını isterken yöneticilerin de tesise gelmemesi gerektiğini iletti.

Süper Lig'in dördüncü haftasında Eyüpspor'la karşı karşıya gelen bordo-mavililer 0-0 biten maç sonrasında Şenol Güneş ile bir kez daha görüşme kararı aldı.