        Trabzonspor'da Zubkov dönemi sona eriyor: AEK yolcusu!

        Trabzonspor’da Zubkov dönemi sona eriyor: AEK yolcusu!

        Yunanistan ekibi AEK'in, Oleksandr Zubkov'un transferi için Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 23:49 Güncelleme:
        Zubkov, AEK yolcusu!

        Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün, deneyimli kanat oyuncusunun transferi konusunda Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        2025 yılının şubat ayında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zubkov, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 karşılaşmada 12 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

        Bordo-mavili takıma hücum hattında önemli katkılar sağlayan Ukraynalı oyuncunun, kariyerine Yunanistan'da devam etmesi bekleniyor. İki kulüp arasında yürütülen görüşmelerde önemli mesafe alınırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

        Taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmasının ardından Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçerek AEK Atina ile resmi sözleşme imzalaması beklenirken, Trabzonspor cephesinden de transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

