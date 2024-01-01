Yeni trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı zamlı trafik cezaları ne kadar?
2024 yılında geçerli olacak trafik cezaları açıklandı. Yeni yıl ile birlikte zam gelen kalemlerden biri de trafik cezaları oldu. Alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, yayaya yol vermeme, ehliyetsiz araç kullanma gibi birçok trafik cezası zammı belli oldu. İşte, 2024 yeni trafik cezaları listesi...
Her sene trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle beraber zamlı trafik cezaları araştırması da sıklaştı. Peki, 2024'te trafik cezaları ne kadar olacak? Hız sınırı, kırmızı ışık, kemer cezası kaç TL? İşte yeni zamlı trafik ceza fiyatları tablosu...
2024 TRAFİK CEZALARI
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL
Drift atma cezası 32.234 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL
Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL
YENİ ZAMLI TRAFİK CEZALARI NE KADAR?
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL
Aracı plakasız kullanma 8.167 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL
Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL
Takip mesafesine uymama cezası 691 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL