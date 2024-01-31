Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama 2024: Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar, kaç TL?

        Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar? İşte 2024 trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama ekranı

        Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama ekranı, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Trafik kazalarının önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulanan trafik cezaları için sürücülere erken ödeme imkanı sunuluyor. Trafik cezası sorgulama işlemi, turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılıyor. İşte 2024 Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sürücü dikkatsizliği, aşırı hız ve alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacıyla sürücülere ciddi yaptırımlar ve trafik cezaları uygulanıyor. Trafik cezaları her sene artış gösterirken erken ödemede ise indirim imkanı sunuluyor. 2024 yılında uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası: 33.240 TL, drift atma cezası: 32.233 TL, sahte plaka kullanma cezası: 32.170 TL'ye yükseldi. Takip mesafesine uymama cezası, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası, yayaya öncelik vermeme cezası ve emniyet kemeri takmama cezası ise 690 TL oldu. Trafik cezası sorgulamaları e-Devlet sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" bağlantısı ile sorgulanırken erken ödeme de ise indirim hakkı tanınıyor. İşte 2024 Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama ekranı...

        2

        2024 Trafik Cezaları

        Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL

        Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 8.075 TL

        Alkol testine itiraz etme cezası: 18.452 TL

        Aracı plakasız kullanma: 10.917 TL

        Çakar ya da siren kullanma cezası: 6.439 TL

        Drift atma cezası: 32.233 TL

        Engelli için ayrılan yere park etme cezası: 1.380 TL

        Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 12.977 TL

        Emniyet kemeri takmama cezası: 690 TL

        Emniyet şeridini ihlal etme cezası: 6.439 TL

        Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma: 1.506 TL

        Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşmak: 3.135 TL

        Hız sınırını %50 oranından fazla aşma: 6.439 TL

        Kırmızı ışıkta geçme cezası: 1.506 TL

        Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 1.506 TL

        3

        Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 2.647 TL

        Seyir halinde cep telefonu kullanma: 1.506 TL

        Sahte plaka kullanma cezası: 32.170 TL

        Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama:1.506 TL

        Takip mesafesine uymama cezası: 690 TL

        Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası: 690 TL

        Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası: 33.240 TL

        Yasak yerde sollama yapma cezası: 1.506 TL

        Yayaya öncelik vermeme cezası: 690 TL

        Yönetmeliğe aykırı plaka kullanma cezası: 2.647 TL

        4

        Trafik Cezası Sorgulama

        Trafik cezası sorgulama, turkiye.gov.tr internet sitesine giriş yapılarak gerçekleştirilir. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bölümü açılır. Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı kullanılarak trafik cezası sorgulaması yapılabilir.

        5

        Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden sorgulama; gib.gov.tr internet sitesinden gerçekleştirilir. ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısından ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bölümüne girilerek sorgulama yapılabilir.

        6

        Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik cezası sorgulama, egm.gov.tr internet sitesinden yapılır. Ana sayfada bulunan ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısından T.C. kimlik numarası, ad ve soyad bilgileriyle son bir yılın trafik cezalarına ulaşılabilir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış