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Sürücü dikkatsizliği, aşırı hız ve alkollü araç kullanımının önüne geçmek amacıyla sürücülere ciddi yaptırımlar ve trafik cezaları uygulanıyor. Trafik cezaları her sene artış gösterirken erken ödemede ise indirim imkanı sunuluyor. 2024 yılında uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası: 33.240 TL, drift atma cezası: 32.233 TL, sahte plaka kullanma cezası: 32.170 TL'ye yükseldi. Takip mesafesine uymama cezası, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası, yayaya öncelik vermeme cezası ve emniyet kemeri takmama cezası ise 690 TL oldu. Trafik cezası sorgulamaları e-Devlet sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" bağlantısı ile sorgulanırken erken ödeme de ise indirim hakkı tanınıyor. İşte 2024 Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama ekranı...