Trafik sigortasına katmerli zam 0:00 / 0:00

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun konuyla ilgili yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, halen aylık yüzde 2.25 oranında artırılmakta olan trafik sigortası primleri 1 Eylül’den itibaren aylık yüzde 4.75 oranında artacak. Ayrıca, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine yüzde 20 eklenerek uygulanacak. Bu oran taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarına ise yüzde 10 olacak.

KAZA YAPMAYAN SÜRÜCÜYE DAHA AZ İNDİRİM

Kaza yapmayan sürücüler için uygulanan indirim oranları düşürüldü. Uzun süredir kaza yapmayan yedinci basamaktaki sürücülere uygulanan indirim oranı yüzde 45’ten 42’ye, altıncı basamaktaki indirim oranı yüzde 30’dan yüzde 22’ye, beşinci basamaktaki indirim oranı da yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürüldü.

Hasar yapan sürücülerin primlerindeki artış oranları ise aşağı çekildi. Birinci basamakta yüzde 150 olan artırım oranı yüzde 135’e, ikinci basamakta yüzde 100 olan artırım oranı yüzde 90’a, üçüncü basamakta yüzde 50 olan artırım oranı da yüzde 45’e indirildi.

Hasarsızlık prim indirimi ve hasar prim artırım oranları İndirim (%) Artırım (%) Basamak Eski Yeni Eski Yeni 7 45 42 6 30 22 5 15 10 4 3 50 45 2 100 90 1 150 135



EYLÜLDE ZAMLI TARİFE NASIL OLACAK?

Sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez trafik sigortası yaptıranlar 4. basamaktan başlıyor. Hasarsızlık indirimi veya hasar artırımı tarifeleri de 4. basamak baz alınarak belirleniyor.

İstanbul’da otomobiller için 4. basamak azami trafik sigortası primi ağustos ayında 3.149 TL olarak uygulanıyor. Hiçbir değişiklik yapılmasaydı eylül ayında primler yüzde 2.25 oranında artacak ve 3.220 TL olacaktı. Uzun süredir kazası olmayan ve en yüksek hasarsızlık indiriminden yararlanan bir sürücünün sigorta primi ise azami 1.771 TL’de kalacaktı.

Ancak, yeni zamlarla eylül ayında 4. basamak tarifesi 3.958 TL’ye çıkacak. Zammın yanı sıra hasarsızlık indiriminin aşağı çekilmesi nedeniyle kaza yapmamış sürücülerin primi daha yüksek oranda artacak. En yüksek hasarsızlık indiriminden yararlananların (7. basamak) tarifesi 2.296 TL’ye çıkacak.

Hasar nedeniyle prim artırımlarının aşağı çekilmesi de kaza yapan sürücülerin prim maliyetini düşürecek. Yeni düzenlemeyle birinci basamakta azami prim tutarı 9.301 TL olacak.

2017 yılından beri aylık yüzde 1 olan prim artış oranı bu yıl şubat ayında yüzde 1.5 olarak belirlenmiş ancak mayıs ayında yüzde 2.25’e yükseltilmişti. Bunun yanı sıra şubat ayında yüzde 20, haziran ayında yüzde 25 oranında ara zam yapılmıştı.

İstanbul’da 4. basamak trafik sigortası primi ocak ayında 1.837 TL, en yüksek hasarsızlık indiriminden yararlanan 7. basamak primi ise 1.010 TL idi. Söz konusu primler ocak ayına göre ağustos ayında yüzde 71 oranında artmıştı. Eylül ayında ise 4. basamak primlerinde ocak ayına göre yüzde 115 oranında artış olacak.

Otomobil için zorunlu trafik sigortası tarifesi Ocak 2022 tarifesi Ağustos tarifesi Aynı kalsaydı Eylül tarifesi ne olacaktı? Yeni düzenleme ile Eylül tarifesi 1. Basamak 4.591 7.872 8.049 9.301 2. Basamak 3.673 6.298 6.440 7.520 3. Basamak 2.755 4.723 4.829 5.739 4. Basamak 1.837 3.149 3.220 3.958 5. Basamak 1.561 2.676 2.736 3.562 6. Basamak 1.286 2.204 2.253 3.087 7. Basamak 1.010 1.732 1.771 2.296



SİGORTA ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM

Son zamanlarda medyada bazı sigorta şirketlerinin trafik sigortası yaptırmaktan kaçındığına dair haberler yer alıyordu. Yönetmelikte bu konuda düzenlemeye gidildi. Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin belli bir sigorta branşında veya tüm branşlarda poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden 30 güne kadar süreyle geçici olarak durdurulabilecek. Sigorta yaptırmaktan kaçınmanın devamı halinde bu süreler iki katına çıkartılabilecek ve kamuoyuna ilan edilecek.

Haber Görseli: İHA