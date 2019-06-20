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Trakya'da büyük pazarlık

HABERTURK.COM

Türkiye’nin, İstanbul seçimlerine kilitlendiği bir dönemde, bu mega kente 2 saatlik mesafede tarihi bir pazarlık aşamasından geçiliyor. Zorlu Grubu’nun satışa sunduğu Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ’ye teklif veren PALMET Enerji, Trakya’da gaz arama ve üretim çalışması yapan Kanadalı Valeura ile Norveçli ortağı Equinor’la görüştü. Palmet, “Gaza talibiz” mesajı verdi. PALMET Enerji’nin “patron”u Doğanay Samuray, HABERTÜRK’ün sorusu görüşmeyi doğruladı, “Trakya Gaz’ı satın alırsak Trakya’da üretilen doğalgazı da kullanırız” dedi. Olcay Aydilek'in haberi

Gazdaş

Kanadalı Valeura ile Norveçli Equinor, Trakya’da doğalgaz sondaj çalışması yapıyor. Bölgede, 500-550 milyar metreküp düzeyinde doğalgaz olduğu tahmin ediliyor. Şirket, bölgede yaptığı üçüncü sondajın net sonucunu almadığı için rezerv “tahmin” olarak kayıtlara geçiyor.

Gazın, teknik ve ekonomik olarak “üretilebilir” ve “ticari” olması rezerv kadar önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

GAZ SEKTÖRÜ HAREKETLİ

Son dönemde özellikle şehiriçi doğalgaz dağıtım sektöründe önemli bir hareketlilik dikkat çekiyor. Azerbaycan’ın milli petrol şirketi SOCAR, hafta başında Alman EWE’den Bursa ve Kayseri şehiriçi gaz dağıtım şirketlerini satın aldı.

Zorlu Enerji Grubu da Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ’yi satışa sundu. Yerli ve yabancı şirketler teklif verdi. Japon Mitsui de “yarı yarıya” ortaklık teklifi sundu.

Yerli şirketler arasında PALMET Enerji de bulunuyor. PALMET Enerji, her iki dağıtım şirketini satın almak üzere “bağlayıcı fiyat teklifi” sundu.

YENİ HAMLE

PALMET Enerji, Trakya için yeni bir hamle yaptı. PALMET, Trakya’da gaz arama ve üretim çalışması yapan Kanadalı Valeura ile Norveçli Equinor’la görüştü. Palmet, “Gaza talibiz” mesajı verdi.

PALMET Enerji’nin “patron”u Doğanay Samuray, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine Trakya’da üretilecek gazı satın almak üzere bir görüşmeleri olduğunu söyledi. Samuray, Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ’yi satın almak üzere teklif verdiklerini belirterek, “Trakya Gaz’ı satın alırsak Trakya’da üretilen doğalgazı da kullanırız” dedi.

Samuray, gazın fiyatına ilişkin soruyu da “Daha belli değil ama herhalde piyasa fiyatının daha altında olur” diyerek yanıtladı.

 

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