Süper Lig 2022-2023 sezonu için beklenen zaman geldi çattı. Lig bu kadar yaklaşmışken futbolseverler de transfer döneminin ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte ligin yeni sezon tarihi, ilk hafta fikstürü ve transfer döneminin bitiş zamanı ile ilgili bilgiler...