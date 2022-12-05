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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı

Süper Lig'de Dünya Kupası arası sürerken ocak ayı için de transfer hareketliliği başladı. Beşiktaş ve Galatasaray, 10 numara transferi için karşı karşıya geldi. İşte o gelişme...

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  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

    Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken Süper Lig ekipleri de verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

    Takımlar ocak ayı için de transfer arayışlarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.
  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

    hitc.com'da yer alan gelişmeye göre Beşiktaş ve Galatasaray, Al-Ahly forması giyen Mohamed Magdy Afsha'nın peşinde. 
  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

    Habere göre İskoç ekibi Celtic de 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

    Oyuncunun menajeri, 3 takımın da Afsha için devrede olduğunu belirtirken Celtic'in bu transfer için çok istekli olduğu aktarıldı.
  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

    1.68 boyundaki oyuncu, 2019'dan bu yana Mısır Ligi takımlarından El Ahly forması giyiyor.
  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

    Pyramids takımında 1.2 milyon Euro bonservisle transfer edilen Afsha'nın sözleşmesi ise 2024 yılına kadar.
  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

    Bu sezon 6 maçta görev alan 26 yaşındaki isim, 2 asist yaptı. 
  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

    Afsha, toplamda ise 146 maçta 29 gol ve 32 asist kaydetti.

     
  • Transferde sıcak gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş'ın 10 numara savaşı - Galatasaray ve Beşiktaş Transfer Haberleri

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