Trendyol 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor!
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmaları 16 Mayıs Perşembe günü (yarın) oynanacak. Bodrum FK ile Boluspor saat 17.00'de, Çorum FK ile Kocaelispor ise saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Giriş: 15.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:28
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur heyecanı 16 Mayıs Perşembe günü (yarın) başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turunda Bodrum FK, Boluspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Diğer karşılaşmada ise Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.
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