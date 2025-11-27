Habertürk
        Trendyol 1.Lig'de 15. hafta başlıyor! - Futbol Haberleri

        Trendyol 1.Lig'de 15. hafta başlıyor!

        Trendyol 1. Lig'de 15. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:07
        Trendyol 1.Lig'de 15. hafta başlıyor!
        Trendyol 1. Lig’in 15. haftası, yarın yapılacak iki karşılaşmayla açılışını yapacak.

        Haftanın açılış mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 15. haftanın programı şöyle:

        Yarın:

        17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

        20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

        29 Kasım Cumartesi:

        13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

        16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)

        19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

        30 Kasım Pazar:

        13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)

        13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

        16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)

        1 Aralık Pazartesi:

        20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

