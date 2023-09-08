Türkiye Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile karşılaşıyor. D grubunda lider konumunda bulunan Ay Yıldızlılar Ermenistan engelini aşıp liderliğini sürdürmek istiyor. Maçı televizyon ekranlarından takip edecek olan futbolseverler TRT 1 canlı yayın izleme linkini araştırmaya başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izleme ekranı...

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

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GRUPTA LİDERİZ

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.