

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyatları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek müthiş bir başlangıç yaptı ve gözler ABD maçına çevrildi. Peki merakla beklenen Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE-ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya Voleybol maçı 29 Temmuz Perşembe günü saat 10.25'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları, B Grubu’nda son olimpiyat şampiyonu Çin’in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.

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