Türkiye Rusya kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...
TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Rusya Voleybol maçı 2 Ağustos Pazartesi günü saat 08:20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
Filenin Sultanları, B Grubu’nda Çin, A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele ediyor.
Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.
İŞTE B GRUBUNDA PUAN DURUMU | TOKYO 2020
1- İtalya, 9 puan
2- Rusya 8 puan
3- ABD, 8 puan
4- Türkiye, 7 puan
5- Çin, 4 puan
6- Arjantin, 0 puan
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