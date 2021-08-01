Çeyrek finalistler belli oldu

Türkiye Rusya kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Rusya Voleybol maçı 2 Ağustos Pazartesi günü saat 08:20'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları, B Grubu’nda Çin, A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele ediyor.

Ev sahibi Japonya’nın bulunduğu A Grubu’nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.

TRTSPOR CANLI YAYIN

İŞTE B GRUBUNDA PUAN DURUMU | TOKYO 2020

1- İtalya, 9 puan

2- Rusya 8 puan

3- ABD, 8 puan

4- Türkiye, 7 puan

5- Çin, 4 puan

6- Arjantin, 0 puan