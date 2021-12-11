Trump'a bir darbe de sağ kolundan 0:00 / 0:00

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ABD'de 2024 yılı başkanlık yarışında Donald Trump'ın yeniden aday olup olmayacağı tartışılırken şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre ABD Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de 2024 yılında başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerden aday olma planı var.

Pence, erken oylama yapan eyaletler Iowa, Güney Carolina ve Nevada'ya ziyaretlerde bulundu vea aday olacağına dair pek çok imalarda bulundu. Ama ABD basınına göre büyük bir sorun var: Donald Trump. Zira kanlı kongre baskınında Pence'in tavırları Trump'ın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Biden'ın zaferinin kongrede oylandığı sırada Senato'ya başkanlık eden Pence de baskın sırasında hedefteydi. Demokratik Ulusal Komite danışmanı Kurt Bardella'ya göre "Pence'in en büyük zorluğu, 6 Ocak'ta ona saldırmayı isteyen tabandan oy almaya çalışmak" diyerek sürecin zorluğuna değindi.

"KENDİSİNİ ADAY GÖSTERMEK İÇİN GEREKEN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Ancak yine de iddialara göre eski Indiana valisi uzun süreli bir planlama yapıyor ve Trump'ın parti üzerindeki etkisinin önümüzdeki üç yıl içinde azalacağına bahse giriyor. Indiana'da Cumhuriyetçi bir stratejist olan Mike Murphy Pence'in şansına ilişkin "Kendisini aday göstermek için yapması gereken her şeyi yapıyor ve eğer Trump aday değilse, bence Pence açıkça önde gider" dedi.

Trump'tan ise Mike Pence'in olası adaylığına dair henüz bir açıklama gelmedi.