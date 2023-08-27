Trump, Georgia'da sabıka fotoğrafının çekilmesinin ardından 7,1 milyon dolar bağış topladı

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

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İLK ABD BAŞKANI

Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.