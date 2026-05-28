Trump tehdit etmişti: İran'dan Umman'a destek

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın "havaya uçurmakla" tehdit ettiği Umman’a desteğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail Bekayi, İran'ın ulusal egemenliğini savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını" belirterek, ABD'li yetkililerin İran ve bazı bölge ülkelerine yönelik tehditkar söylemlerini kınadı.

Trump, dün kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü istemesine ilişkin soru üzerine, İran’ın yanı sıra Umman'ı da hedef almıştı.

Trump, Umman'ında diğer ülkeler gibi davranmak durumunda kalacağını ifade etmiş, "Aksi takdirde onları havaya uçurmak durumunda kalırız. Bunu anlıyorlar" demişti.