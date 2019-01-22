Tsitsipas ve Collins yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Stefanos Tsitsipas ile tek kadınlarda Danielle Collins yarı finale çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde tek erkeklerde 14 numaralı seribaşı Yunan Tsitsipas, 22 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ile karşı karşıya geldi.

Toplam 3 saat 15 dakika süren maçta rakibini 7-5, 4-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden Tsitsipas, adını yarı finale yazdırdı.

20 yaş 168 günlük Tsitsipas, Novak Djokovic'ten bu yana (2007 ABD Açık) grand slam turnuvalarında yarı finale yükselen en genç tenisçi oldu.

Yunan sporcu, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile ABD'li Frances Tiafoe arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

COLLINS'TEN BÜYÜK SIÇRAMA

Kariyerinde katıldığı grand slam turnuvalarında ilk turda elenen ABD'li Danielle Collins, geriye düştüğü maçta Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenerek ilk kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Dünya 35 numarası Collins, toplam 2 saat 16 dakika süren maçı 2-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazandı.

Collins'in yarı finaldeki rakibi Çek Petra Kvitova ile Avustralyalı Ashleigh Barty arasındaki maçın galibi olacak.