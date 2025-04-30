TÜBA, yapay zekanın hukuki boyutlarını düzenleyeceği sempozyumda ele alacak

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sempozyum Erciyes Üniversitesinde yapılacak.

Çağın kritik konuları arasında yer alan yapay zeka ve dijitalleşme gibi teknolojilerin hukuki boyutlarını masaya yatırmak üzere organize edilen "Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu" 8-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sempozyum, Türkiye'nin bu alandaki düzenlemelerini şekillendirmek, küresel standartlara uyum sağlamak ve teknolojinin getirdiği fırsatları en verimli şekilde değerlendirmek adına derinlemesine analiz ve tartışma platformu sunmak amacıyla organize edildi.

Programda Regensburg, Zürih, Saarland, Coventry, Liverpool John Moores, Freiburg, Antilles ve Sharjah gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden konularında uzman isimler bir araya gelecek.

Katılımcılar arasında yapay zeka, sözleşme, sigorta hukuku alanları, veri koruma, fikri mülkiyet ve ceza hukuku gibi alanlarda çalışmalara imza atan akademisyenler yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşme başlıklarındaki regülasyon ihtiyacının önemine işaret ederek, sempozyumda yapay zeka teknolojilerinin hukuki düzenlemeler üzerindeki etkisi ve küresel regülasyon ihtiyaçlarının tartışılmasının hedeflediğini kaydetti.