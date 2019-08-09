ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Belek turizm bölgesinde konser vermişti. Lopez, "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında konser verdiği Antalya'da şarkıları ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı.

KONSERİN YANKILARI SÜRÜYOR

10 tır ekipman ve bavullarla gelen Lopez'e toplam 230 kişilik ekip eşlik etmişti. Sanatçının 230 parça bavulla Türkiye'ye geldiği öğrenilmişti.

Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken, konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin Euro'ya kadar çıkmıştı.

"JENNIFER LOPEZ OLSAM DÖRT MİLYONA ÇIKMAM"

Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konserin yankıları sosyal medyada sürerken Tuğba Ekinci'den dünyaca ünlü şarkıcıyla ilgili bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ekinci, "Jennifer Lopez olsam dört milyona çıkmam! Bu kadar şaşaa bunun için miydi?" ifadelerini kullandı.