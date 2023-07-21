Trafikteki taşıt sayısı 27.5 milyon oldu - Otomobil Haberleri

Trafikteki taşıt sayısı 27.5 milyon oldu - Otomobil Haberleri

Trafikteki taşıt sayısı 27.5 milyon! Elektriklilerin payı artıyor... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13.4 düşerek 193 bin 688'e geriledi. Trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 46,1'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Haziran'da trafiğe kaydı yapılan araçlar arasında elektrikli araçların payının yükselmesi ise dikkat çekti. Haziran 2022'de trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 1.1'i elektrikli iken, bu oran Haziran 2023'te yüzde 3.9'a yükseldi. TÜİK, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısını ise Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301 olarak açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısını açıkladı. Buna göre Haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13.4 azaldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,1'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran'da bir önceki aya göre kamyonda yüzde 28.6, özel amaçlı taşıtta yüzde 27.2, minibüste yüzde 25.9, traktörde yüzde 19.1, kamyonette yüzde 15.8, otomobilde 12.9, motosiklette yüzde 11.9 ve otobüste yüzde 9 azaldı.

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Haziran'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 77.2 arttı.

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 95.8, özel amaçlı taşıtta yüzde 79.3, kamyonette yüzde 75.9, otomobilde yüzde 74.7, minibüste yüzde 57.1, otobüste yüzde 16.6, traktörde yüzde 10 ve kamyonda yüzde 7.0 arttı.

YOLLARDAKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI 27.5 MİLYON

TÜİK verilerine göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53.4'ünü otomobil, yüzde 16.6'sını motosiklet, yüzde 15.9'unu kamyonet, yüzde 7.8'ini traktör, yüzde 3.4'ünü kamyon, yüzde 1.8'ini minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında devri yapılan taşıt sayısı ise TÜİK tarafından 892 bin 197 adet şeklinde açıkladı.

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Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65.4'ünü otomobil, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 13,0'ını motosiklet, yüzde 2,4'ünü traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

6 AYDA 1.06 MİLYON ARACIN KAYDI YAPILDI

Öte yandan, Haziran ayında 75 bin 624 adet otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyon 57 bin 643 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 81,9 artarak 1 milyon 57 bin 643 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,4 azalarak 14 bin 753 adet oldu.

Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 42 bin 890 adet artış gerçekleşti.

ELEKTRİKLİLERİN PAYI ARTTI

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinsine bakıldığında ise, büyük çoğunluğu benzinli araçlar olduğu görülüyor.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 434 bin 818 adet otomobilin yüzde 67,2'si benzinli, yüzde 19,6'sı dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 3,0'ı elektrikli ve yüzde 1,6'sı LPG'li olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 706 bin 162 adet otomobilin ise yüzde 36,4'ü dizel, yüzde 34,3'ü LPG'li, yüzde 27,8'i benzinli, yüzde 1,2'si hibrit ve yüzde 0,2'si elektrikli oldu.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 434 bin 818 adet otomobilin yüzde 35,7'si 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 20,6'sı 1301-1400, yüzde 9,4'ü 1501-1600, yüzde 6,4'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.