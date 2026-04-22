Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.375,40 %-0,76
        DOLAR 44,9228 %0,06
        EURO 52,8092 %0,10
        GRAM ALTIN 6.885,19 %1,09
        FAİZ 39,88 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,47 %2,54
        BITCOIN 75.528,00 %-0,26
        GBP/TRY 60,6766 %-0,09
        EUR/USD 1,1740 %-0,03
        BRENT 98,48 %3,14
        ÇEYREK ALTIN 11.257,28 %1,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveninde hafif artış

        Tüketici güveninde hafif artış

        Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5'e çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüketici güveninde hafif artış

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre tüketici güven endeksi, martta 85 iken bu ay yüzde 0,5 artarak 85.5'e yükseldi.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, nisanda aylık yüzde 1,4 düşüşle 72,8'den 71,8'e geriledi.

        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, martta 85,6 iken yüzde 2,1 yükselerek nisanda 87,5 oldu.

        Geçen ay 79,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,9 azalışla 78,3 olarak hesaplandı.

        Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,7 iken bu ay yüzde 1,7 yükselerek 104,4'e çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Işın'dan İrem'e destek