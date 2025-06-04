Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.332,25 %0,60
        DOLAR 39,1392 %-0,02
        EURO 44,7822 %0,50
        GRAM ALTIN 4.231,20 %0,22
        FAİZ 43,32 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 43,45 %-0,06
        BITCOIN 105.801,00 %-0,01
        GBP/TRY 52,9874 %0,08
        EUR/USD 1,1387 %0,13
        BRENT 65,72 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 6.918,02 %0,22
        Haberler Ekonomi Otomobil Tüm şarj istasyonlarını gösterecek ChargeIQ tanıtıldı - Otomobil Haberleri

        Tüm şarj istasyonlarını tek bir uygulamadan gösterecek

        Türkiye'deki şarj istasyonlarına tek bir noktadan erişim sağlayan bir mobil uygulama geliştirildi. Borusan Otomotiv Grubu'nun geliştirdiği ve 'ChargeIQ' adı verilen uygulama ile, Türkiye'deki tüm elektrikli araç şarj istasyonlarının konumları görülebilecek. Markalar üstü bir yaklaşımla çözüm geliştirdiklerini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Elektrikli otomobil kullanıcılarının yaşadığı bu karmaşayı ChargeIQ ile çözmeyi hedefliyoruz. Yapılan araştırmalar tüketicilerin telefonunda şarjlanma ihtiyacına yönelik ortalama 18 uygulamanın yüklü olduğunu gösteriyor. Hedefimiz, Türkiye'deki elektrikli araç sürücülerinin en çok tercih ettiği mobil uygulama olmak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüm şarj istasyonlarını tek bir uygulamadan gösterecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borusan Otomotiv Grubu’nun, şarj istasyonlarına tek bir noktadan erişim sağlayan mobil uygulama geliştirdi.

        'ChargeIQ' adı verilen uygulama, tek bir noktadan Türkiye'deki tüm elektrikli araç şarj istasyonlarının konumlarını ve önde gelen operatörlerinin gerçek zamanlı uygunluk durumlarını gösteriyor

        Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ChargeIQ’nun elektrikli otomobil sahiplerinin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacağını söyledi.

        Bugün Türkiye’de 180 civarında şarj hizmeti veren marka olduğunu ve her birine ayrı uygulamalar üzerinden erişilebildiğini belirten Tiftik, "Elektrikli otomobil kullanıcılarının yaşadığı bu karmaşayı ChargeIQ ile çözmeyi hedefliyoruz. Yapılan araştırmalar tüketicilerin telefonunda şarjlanma ihtiyacına yönelik ortalama 18 uygulamanın yüklü olduğunu gösteriyor. ChargeIQ sayesinde ülkemizin 81 ilindeki tüm hizmet noktalarının konumlarını ve önde gelen operatörlerin soketlerinin anlık uygunluk durumunu filtrelemek, harita üzerinden görmek, seçilen istasyona rota oluşturmak ve tarife karşılaştırması yapmak mümkün. Ayrıca, tek uygulamadan ödeme imkanı da devreye alınmış olup, ödeme iş ortağı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

        REKLAM

        '2030'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 1.2 MİLYON ADET OLACAK'

        Markalar üstü ve sektörel bir yaklaşımla yenilikçi bir çözüm geliştirdiklerini belirten Tiftik, "Şu anda Türkiye’de 220 bini aşkın elektrikli araç ve 30 binin üzerinde şarj soketi bulunuyor. Mevcut büyüme trendi göz önüne alındığında, 2030 yılı itibarıyla ülkemizde elektrikli araç sayısının 1.2 milyona, toplam soket sayısının ise 150 bin seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu denli hızlı gelişen bir pazarda, şarj süreçlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde planlanması kritik önem taşıyor. Halihazırda ChargeIQ uygulamasını indiren kullanıcıların yüzde 75’i temsil ettiğimiz markaların dışındaki araçların sahiplerinden oluşuyor. Hedefimiz, Türkiye’deki elektrikli araç sürücülerinin en çok tercih ettiği mobil uygulama ve deneyim paylaşım platformu olmak" diye konuştu.

        Verilen bilgiye göre, ChargeIQ uygulamasının şarj haritası ile tüm istasyonlar ve konumları görüntülenebiliyor; AC/DC soket tipine, kW gücüne, istasyon sağlayıcısına, yeşil enerji seçeneğine ve istasyon puanına göre filtreleme yapılarak en uygun istasyonlar kolaylıkla bulunabiliyor.

        Yolculuğun başlangıç ve bitiş noktaları belirlenerek en uygun rota oluşturulabiliyor. Filtreler aracılığıyla istenilen istasyonlar seçilebiliyor ve rotaya eklenebiliyor.

        Ayrıca kullanıcılar, şarj istasyonları hakkında fotoğraf paylaşarak, puanlama yaparak ve yorumda bulunarak deneyimlerini paylaşabiliyor ve diğer kullanıcıların yorumlarını görebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler