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        Haberler Ekonomi Enerji TÜREB ve Aksa Elektrik, yatırımcı paydaşları bir araya getirdi - Enerji Haberleri

        TÜREB ve Aksa Elektrik, yatırımcı paydaşları bir araya getirdi

        1 Temmuz 2025'te İstanbul'da gerçekleşen "Türkiye Rüzgar Enerjisi Yatırımcı Buluşması", sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi. Aksa Elektrik'in sponsorluğunda Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlenen etkinlikte piyasa entegrasyonu, depolama teknolojileri ve yatırım stratejileri gibi kritik başlıklar kapsamlı biçimde ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:42
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        TÜREB ve Aksa Elektrik, yatırımcı paydaşları bir araya getirdi
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        Aksa Elektrik’in sponsorluğunda düzenlenen “Türkiye Rüzgar Enerjisi Yatırımcı Buluşması”, rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren önde gelen paydaşları aynı çatı altında topladı. 1 Temmuz 2025 tarihinde Limak Eurasia Luxury Hotel’de gerçekleştirilen etkinlik, sektörel gelişmeler, yatırım fırsatları ve iş birliği alanlarına dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ve sektörün stratejik gündemini oluşturan başlıkların derinlemesine ele alındığı önemli bir platform oldu.

        Güncel gelişmelerin, piyasa entegrasyon süreçlerinin ve depolamalı rüzgar santrallerinin geleceğinin masaya yatırıldığı buluşma; açılış konuşmalarının ardından üç ayrı oturumla sürdü. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen paneller, sektöre yön verecek bilgi ve deneyim paylaşımının buluşma noktası oldu.

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        Aksa Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Murat Kirazlı’nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden ve Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Ağbal da konuşmalarıyla rüzgar enerjisi sektörünün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

        Etkinlikte sektörün nabzı tutuldu

        Etkinliğin ilk oturumunda “Rüzgar Santrallerinde Piyasa Entegrasyonu” konusu tartışıldı. Gama Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü & EÜD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çalışır’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, smartPulse CEO ve Kurucu Ortak Önder Akar ve Aksa Elektrik, Elektrik Ticareti Grup Müdürü Birol Henden, yeni nesil enerji yönetimi ve piyasa operasyonlarına dair görüşlerini paylaştı.

        İkinci oturumda ise “Depolamalı Rüzgar Santrallerinin Geleceği” ele alındı. Entek Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü & ETD Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Tuğrul Kaya’nın yönettiği panelde, APLUS Enerji Yönetici Ortak Volkan Yiğit ve Aksa Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Murat Kirazlı, depolama teknolojilerinin sektöre entegrasyonu ve farklı gelir modelleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Sektörel diyalog güçlendi

        Günün son oturumu, “TÜREB Yatırımcılar İstişare Toplantısı” oldu. Aksa Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı ve TÜREB Yatırımcılardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erinç Kısa’nın moderasyonunda gerçekleşen bu bölümde, katılımcılar doğrudan söz alarak görüşlerini, sorularını ve önerilerini paylaştı.

        Katılımın yoğun olduğu etkinlik, Türkiye'nin rüzgar enerjisi vizyonunu yeniden şekillendirmeye yönelik yapıcı bir diyalog zemini sundu. Üç ana oturum ve dinamik etkileşimlerle gerçekleşen buluşma, sektördeki iş birliği fırsatlarını da gündeme taşıdı.

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