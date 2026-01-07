Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.096,83 %0,61
        DOLAR 43,0490 %0,04
        EURO 50,3686 %0,08
        GRAM ALTIN 6.176,90 %-0,65
        FAİZ 36,67 %0,36
        GÜMÜŞ GRAM 110,14 %-2,08
        BITCOIN 92.081,00 %-1,22
        GBP/TRY 58,1510 %0,03
        EUR/USD 1,1692 %0,03
        BRENT 60,64 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 10.099,23 %-0,65
        Haberler Ekonomi Turizm Turizm tanıtımında yapay zeka dönemi - Turizm Haberleri

        Turizm tanıtımında yapay zeka dönemi

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizm tanıtımında yapay zeka destekli iletişim ve dil uyarlama süreçlerini içeren yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Antalya'yı odağına alan "Antalya, Piece of Art" reklam filmi, Antalya'nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin gerçek görüntülerle aktarıldığı bir prodüksiyon olarak hazırlandı. Filmin anlatım ve seslendirme aşamasında yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Küresel tanıtım stratejisi kapsamında, filmin farklı ülkelerdeki izleyicilerle kendi dillerinde ve doğal bir anlatımla buluşması amacıyla yapay zeka destekli seslendirme yöntemi tercih edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 07.01.2026 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizm tanıtımında yapay zeka dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        “Antalya, Piece of Art” filmi; İngilizce, Almanca, Rusça, Çekçe, Fransızca, İtalyanca, Lehçe ve Rumence dillerinde yapay zeka destekli seslendirme, Arapça’da ise dublaj desteği kullanılarak toplam 9 dilde hazırlandı, 200’ün üzerinde ülkede izleyiciyle buluştu. Yapay zeka destekli seslendirme sayesinde, her hedef pazara özel yüksek kaliteli bir dil anlatımı sağlandı.

        TGA tarafından hayata geçirilen film, global yayın yapan kanalların yanı sıra televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla 22 ülke kanalında yayınlanacak; 200’ün üzerinde ülkede izleyiciyle buluşacak.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, kampanyayı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

        “Türkiye’nin turizm tanıtımında hedefimiz yalnızca görünür olmak değil; doğru hikayeyi, doğru teknolojiyle ve doğru pazarlarda anlatmak. Antalya, Piece of Art tanıtım filmi, Antalya’nın tarihi ve doğal zenginliklerinin gerçek çekimlerle aktarıldığı; bu görüntülerin yapay zeka destekli çok dilli seslendirme altyapısıyla buluşturulduğu bir çalışma olarak hazırlandı. Go Türkiye markasıyla yürüttüğümüz bu yenilikçi yaklaşım, Türkiye’yi yalnızca güçlü bir turizm destinasyonu olarak değil; teknolojiyi stratejik biçimde kullanan, küresel ölçekte rekabetçi bir ülke markası olarak konumlandırıyor.”

        TGA tarafından hayata geçirilen film, 22 ülke kanalında global yayın yapan kanallar ile birlikte 200’ün üzerinde ülkede televizyon ve dijital platformlar üzerinden izleyiciyle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 2 Ocak 2026 (ABD, İran'a Müdahaleye Mi Hazırlanıyor?)

        Yıl sonu enflasyonu açıklanacak. En düşük emekli aylığı ne olacak? İşçiler ne kadar vergi ödeyecek? ABD, İran'a müdahaleye mi hazırlanıyor? ABD, İran'a yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor? Protestolar müdahale bahanesi mi? Trump-Netahyahu anlaşmazlığı bitti mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Emekliliği reddedildi avukatı öldürdü
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması