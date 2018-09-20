Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) Başkanı Ahmet Zeki Apalı'nın açıklamalarında öne çıkan satır başları;

- "Hedefimiz sahte belgelerle rehberlik yapanların engellenmesi, 'kaçak acentacılık' dediğimiz sahte belgelerle tur planlayanların önüne geçilmesi"

- "Platformun hem sahte rehberliğin hem sahte acentacılığın yüzde 90 oranında ortadan kaldırılmasını sağlayacağını düşünüyorum"

- "Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB'la yaptığımız denetimlerde çok sayıda sahte rehberin çalıştığını belirledik. Yoğun sezonda çalışan sahte rehber sayısının 3 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Bir kısmını yakaladık, konuyu savcılıklara aksettirdik"

- "(Platformun işleyişi) Acenta, ilanında gerçekleştirilecek tura yönelik tüm temel bilgileri paylaşacak, uygun olan rehber de bildirimde bulunacak. Karşılıklı onay kodları gidecek ve otomatik sözleşme yapılarak sistemde kayıt altına alınacak."

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