Adil Karaismaioğlu yazılı açıklamasında, ulaşımın her modunda olduğu gibi denizcilik sektöründe de yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayarak, bu yatırımların karşılığını almaktan da gurur duyduklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Türk bayraklı deniz ticaret filosunun geçen yıl, 2021'e kıyasla bir basamak daha yükselip dünyada 14'üncü sıraya çıktığını belirterek, "​​​​​​​Yaptığımız yatırımlarla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizi, denizcilik sektöründe ilk sıralara yükseltmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

"100. YILDA BÜYÜME SÜRECEK"

Karaismailoğlu, "2012 yılından itibaren azalma eğilimine giren 1000 groston (GT) ve üzeri Türk bayraklı deniz ticaret filosu, Bakanlığımız, gemi sahibi ve işleticilerinin ortak çalışmasıyla 2020 sonrasında tekrar büyüme trendine girdi. 2021'de 5 milyon 761 bin DWT olan Türk deniz ticaret filosu, 2022 itibarıyla 687 bin 777 DWT artarak 6 milyon 449 DWT'ye, gemi sayımız ise 413'e ulaştı. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bu artış trendini devam ettirerek daha da büyüyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Gemi cinslerinde, hem gemi sayısında hem de tonajda en yüksek artışın kimyasal tankerlerde görüldüğü bilgisini veren Karaismailoğlu, Türk sahipli kimyasal tankerlerin tonaj olarak da 290 bin 632 DWT'ye yükseldiğini aktardı.

2021 yılı sonu itibarıyla Türk sahipli deniz ticaret filosunun yaklaşık 31 milyon DWT ile 15'inci sırada yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye geçen yıl bir önceki yıla göre bir sıra yükselerek 14'üncü sıraya çıktı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, 2022'de toplamda Türk bayraklı ve Türk sahipli filonun, DWT bazında yaklaşık yüzde 30'luk artış gösterdiğini ve 41 milyon DWT taşıma kapasitesini aştığını bildirdi.

Türk bayrağını dalgalandıran gemi tonajının artışa geçmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız geçen yıllarda olduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı'nda da hız kesmeden devam edecek. Yaptığımız yatırımlarla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizi, denizcilik sektöründe ilk sıralara yükseltmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Sadece bugünü düşünerek değil, geleceğimizi düşünerek adımlar atıyoruz. Bizim attığımız bu adımlarla ülkemizin ticareti gelişecek, yeni istihdamlarla birlikte ihracatı yeni rekorlar kıracaktır."