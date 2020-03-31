Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamTürk firması, Paris’teki hastaneye 1 günde koronavirüs polikliniği kurdu - Haberler
ABONE OL

Türk firması, Paris’teki hastaneye 1 günde koronavirüs polikliniği kurdu

Türk firması Karmod, Fransa’nın başkenti Paris’teki bir devlet hastanesinin bahçesine bir gün içinde koronavirüs (Kovid-19) polikliniği kurdu. Karmod Fransa Temsilcisi Ekrem Önal, "Elimizdeki mevcut demonte stoklarımızı sahaya sevk ederek 5 hastaya aynı anda test hizmeti verecek binanın aynı gün içerisinde kurulumunu yaptık, ertesi sabah hasta kabulüne başlandı" dedi

klinik
AA

Türk firması Karmod, Fransa’nın başkenti Paris’teki bir devlet hastanesinin bahçesine bir gün içinde koronavirüs (Kovid-19) polikliniği kurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Sud Francilien Devlet Hastanesi bahçesine kurulumu gerçekleştirilen poliklinik binasında koronavirüs testlerinin yapımına başlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Fransa Temsilcisi Ekrem Önal, yeni nesil konteyner modeliyle hazırladıkları 84 metrekare yapıyı 1 günde kullanıma hazır olarak teslim edebildiklerini aktardı.

Hızlı kurulumlu ürünlerinin acil ihtiyaçlarda en pratik yapı çözümü sunduğunu belirten Önal, şunları kaydetti:

"Karmod olarak Fransa’da daha önce gerçekleştirdiğimiz okul, konut, ofis gibi projeleri kısa sürelerde tamamlamamız ülkede ürünlerimize doğal olarak bir ilgi uyandırdı. Bu projede doğrudan hastanenin genel müdürü bizimle iletişime geçti. Elimizdeki mevcut demonte stoklarımızı sahaya sevk ederek 5 hastaya aynı anda test hizmeti verecek binanın aynı gün içerisinde kurulumunu yaptık. Ertesi sabah hasta kabulüne başlandı. Hastane bahçesindeki bu poliklinikte 5 ayrı odada birer hemşire test için görevlendirilmiş durumda. Bir ünitede de uzman doktor görev yapıyor. Hastalar burada gerçekleştirilen test sonuçlarına göre ya hastane ana binasına yönlendiriliyor veya evlerine gönderiliyorlar. Yapılarımızı ön üretimi tamamlanmış şekilde Türkiye’deki tesislerimizden dünyanın her bölgesine demonte olarak sevk ediyoruz. Yapı özel donanımları, elektrik ve su tesisat malzeme ve armatürleri, WC’ler gibi tüm birleşenler paketli olarak gönderiliyor. Kullanım yerinde kısa sürede kurulumları gerçekleştiriliyor.”

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kalkınma ajanslarından koronavirüse karşı 3 koldan destek - Haberler
İŞ-YAŞAMKalkınma ajanslarından koronavirüse karşı 3 koldan ...
DEİK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup - haberler
İŞ-YAŞAMDEİK: 'Çarklar dönmeli'
Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti
İŞ-YAŞAMSağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve yemek ...
İşyerlerine tek kullanımlık ürün ayarı - Haberler
İŞ-YAŞAMİşyerlerine tek kullanımlık ürün ayarı
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Bu ayki maaşımla katılıyorum
İŞ-YAŞAMTürk Telekom CEO'sundan destek
Son dakika haberi SON DAKİKA! TCMB'den koronavirüsün etkilerine karşı ilave tedbir
İŞ-YAŞAMTCMB'den ilave tedbir
Avrupa'dan İran'a tıbbi malzeme ihracatı yapıldı - haberler
İŞ-YAŞAMAvrupa'dan İran'a tıbbi malzeme ihracatı
ASELSAN ile Kalyon-Kolin-Cengiz Marmaray arasında sinyalizasyon anlaşması
İŞ-YAŞAMHavalimanı metrosunun sinyalizasyon anlaşması yapıldı
Çalışan çocuk sayısı 720 bin oldu - haberler
İŞ-YAŞAMÇalışan çocuk sayısı 720 bin oldu
Fıratpen'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL bağış
İŞ-YAŞAMFıratpen'den 2 milyon TL bağış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X