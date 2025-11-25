Türk-Fransız Ticaret Odası'nın Ekonomi Oscarları sahiplerini buldu

Farklı sektörlerden 500’ü aşkın üye firmasıyla Türkiye-Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için faaliyet gösteren Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT), 140. kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da kutladı. Gecede, Fransa Dış Ticaret Danışmanları (CCEF) tarafından hazırlanan kapsamlı araştırmanın sonuçları baz alınarak Türkiye’deki Fransız ekonomik varlığının gelişimine önemli katkı sunan kurumlara özel bir ödül töreni düzenlendi. Bu tören, iki ülke arasında köklü bağlarla ilerleyen ekonomik ortaklığın geldiği noktayı yansıtırken, sürdürülebilirlik, inovasyon, istihdam, ihracat ve toplumsal etki alanlarında fark yaratan firmaları onurlandırdı.

"Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları/2020–2024 Güncellemesi" başlıklı araştırma sonuçlarının değerlendirilmesiyle verilen ödüller kapsamında, TAV Havalimanları istihdam alanındaki güçlü performansıyla, Oyak Renault ihracata katkılarıyla, Saint-Gobain inovasyon çalışmalarıyla, Schneider Electric ise sürdürülebilirlik alanındaki stratejik adımlarıyla öne çıkarak ödüle layık görüldü.