Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.860,65 %-0,25
        DOLAR 42,4420 %0,04
        EURO 48,9917 %0,16
        GRAM ALTIN 5.636,88 %0,00
        FAİZ 39,64 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 69,96 %-0,22
        BITCOIN 87.423,00 %-1,51
        GBP/TRY 55,6723 %0,07
        EUR/USD 1,1526 %0,04
        BRENT 63,05 %-0,50
        ÇEYREK ALTIN 9.216,29 %0,00
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-Fransız Ticaret Odası'nın Ekonomi Oscarları sahiplerini buldu - İş-Yaşam Haberleri

        Türk-Fransız Ticaret Odası'nın 140. yıl dönümünde Ekonomi Oscarları sahiplerini buldu

        Türk-Fransız Ticaret Derneği'nin (CCIFT) 140. kuruluş yıl dönümü, İstanbul'da düzenlenen özel bir törenle kutlandı. Her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin, diplomatik ve resmi üst düzey yetkililerin, basın mensuplarının yer aldığı gecede, Fransız ve Türk-Fransız ortaklıklı şirketlerin Türkiye'deki ekonomik varlığını ele alan yeni raporun sonuçları kapsamında öne çıkan lider firmalara ödülleri takdim edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk-Fransız Ticaret Odası'nın Ekonomi Oscarları sahiplerini buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Farklı sektörlerden 500’ü aşkın üye firmasıyla Türkiye-Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesi için faaliyet gösteren Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT), 140. kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da kutladı. Gecede, Fransa Dış Ticaret Danışmanları (CCEF) tarafından hazırlanan kapsamlı araştırmanın sonuçları baz alınarak Türkiye’deki Fransız ekonomik varlığının gelişimine önemli katkı sunan kurumlara özel bir ödül töreni düzenlendi. Bu tören, iki ülke arasında köklü bağlarla ilerleyen ekonomik ortaklığın geldiği noktayı yansıtırken, sürdürülebilirlik, inovasyon, istihdam, ihracat ve toplumsal etki alanlarında fark yaratan firmaları onurlandırdı.

        "Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları/2020–2024 Güncellemesi" başlıklı araştırma sonuçlarının değerlendirilmesiyle verilen ödüller kapsamında, TAV Havalimanları istihdam alanındaki güçlü performansıyla, Oyak Renault ihracata katkılarıyla, Saint-Gobain inovasyon çalışmalarıyla, Schneider Electric ise sürdürülebilirlik alanındaki stratejik adımlarıyla öne çıkarak ödüle layık görüldü.

        Dekarbonizasyon alanında gösterdiği ilerleme nedeniyle Veolia, ekonomik ivme ve girişimcilik başarısıyla TEB, cinsiyet eşitliğini kurumsal kültürünün merkezine taşıma yaklaşımıyla Pluxee ve toplumsal etkisiyle Sanofi gecenin diğer dikkat çeken ödüllerinin sahibi oldu.

        Gala gecesinde konuşan Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı ve TAV Havalimanları İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, Fransız firmalarının Türkiye’de köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, bugün ülkede faaliyet gösteren Fransız ve Türk-Fransız ortaklıklı şirketlerin yaklaşık 400 bin doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını kaydetti.

        Mereyde, “Bu durum, Türkiye’ye ve Türkiye'nin geleceğine duyulan güveni açıkça göstermektedir. 2020–2024 yılları arasında toplam 4 milyar avro yatırım yapan bu firmalar, önümüzdeki üç yıl içinde 5 milyar euro daha yatırım yapmayı planlamaktadır” ifadelerini kullandı.

        Ödül töreninde konuşan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise beş yüzyılı aşan Türkiye–Fransa stratejik ortaklığının tarihsel gelişimine değinirken, bu ilişkinin ticaret, eğitim, savunma, kültür ve teknoloji gibi alanların yanı sıra günümüzde yapay zeka ve dekarbonizasyon gibi yeni nesil çalışma alanlarıyla daha da derinleştiğini vurguladılar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?