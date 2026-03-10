Türk futbolunda "hakem sorunu" var mı?

Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

Kul ve Dizdar, Türk futbolunda son zamanlarda dile getirilen "hakem sorunu"yla ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

"TÜRKİYE'DE ARTIK BU YORDU"

Kayserispor-Trabzonspor maçındaki kırmızı kart pozisyonuna değinen Kul, "Dünkü pozisyon kırmızı karttı. Hakem ne yapsın, vermesin mi? Büyük takımlara böyle söyleyince 'Sen bilmem ne düşmanısın!' diye bize milyonlarca insan saldırıyor. Belki evet, orada bu kadar net söyleyemiyoruz ama Türkiye’de artık bu yordu. Hakem kararını tartışmayalım; tartışmayalım da. Dorukhan’ın gelişi bir kere sorunlu. Ayağı mı kırılmalıydı? Ayağına müdahale var." dedi.

"1-2 KARARLA AÇIKLANABİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Dizdar ise, "Hakemlerin hata yapmadığını söylemiyoruz. Hakemlerin hatası, gol atamamak, antrenman yapamamak, bu kadar teknik direktör oyunun sonucu. Oradaki nedenleri bulmak, onları çözmeye gayret etmek gerekiyor. Bir tek Trabzonspor maçındaki 1-2 kararla açıklanabilecek bir durum değil Kayserispor'un durumu. 15, 15, 10, 17, 17’nci. Hatta 2019-2020'de küme düşme kaldırıldığı için ligde kalmış." ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜ ÖRTÜK MEMNUNİYET SÖZ KONUSU"

Sözlerine devam eden Dizdar, "Kulüp yöneticileri, başkanları, teknik adamlar sürekli diyor ki: 'MHK Başkanı istifa etsin' İstifa tek taraflı; görevden alma çağrısı yapan yok! 'Futbol federasyonu istifa etsin, yönetim kurulu istifa etsin' diyen de yok. Belli ki aslında futbol federasyonu işleyişinden üstü örtük bir şekilde memnuniyet söz konusu." şeklinde konuştu.