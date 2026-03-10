Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türk futbolunda "hakem sorunu" var mı? - Futbol Haberleri

        Türk futbolunda "hakem sorunu" var mı?

        Trendyol Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken birçok takım, hakem sorunuyla ilgili resmi hesaplarından açıklama yaptı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, HT Spor ekranlarındaki HT Spor Gündem programında bu konuyu ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk futbolunda "hakem sorunu" var mı?

        Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

        Kul ve Dizdar, Türk futbolunda son zamanlarda dile getirilen "hakem sorunu"yla ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

        "TÜRKİYE'DE ARTIK BU YORDU"

        Kayserispor-Trabzonspor maçındaki kırmızı kart pozisyonuna değinen Kul, "Dünkü pozisyon kırmızı karttı. Hakem ne yapsın, vermesin mi? Büyük takımlara böyle söyleyince 'Sen bilmem ne düşmanısın!' diye bize milyonlarca insan saldırıyor. Belki evet, orada bu kadar net söyleyemiyoruz ama Türkiye’de artık bu yordu. Hakem kararını tartışmayalım; tartışmayalım da. Dorukhan’ın gelişi bir kere sorunlu. Ayağı mı kırılmalıydı? Ayağına müdahale var." dedi.

        "1-2 KARARLA AÇIKLANABİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

        Dizdar ise, "Hakemlerin hata yapmadığını söylemiyoruz. Hakemlerin hatası, gol atamamak, antrenman yapamamak, bu kadar teknik direktör oyunun sonucu. Oradaki nedenleri bulmak, onları çözmeye gayret etmek gerekiyor. Bir tek Trabzonspor maçındaki 1-2 kararla açıklanabilecek bir durum değil Kayserispor'un durumu. 15, 15, 10, 17, 17’nci. Hatta 2019-2020'de küme düşme kaldırıldığı için ligde kalmış." ifadelerini kullandı.

        "ÜSTÜ ÖRTÜK MEMNUNİYET SÖZ KONUSU"

        Sözlerine devam eden Dizdar, "Kulüp yöneticileri, başkanları, teknik adamlar sürekli diyor ki: 'MHK Başkanı istifa etsin' İstifa tek taraflı; görevden alma çağrısı yapan yok! 'Futbol federasyonu istifa etsin, yönetim kurulu istifa etsin' diyen de yok. Belli ki aslında futbol federasyonu işleyişinden üstü örtük bir şekilde memnuniyet söz konusu." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 8 Mart 2026 (İran-ABD-İsrail Savaşı 9. Gününde! Savaş Nereye Kadar Sürecek?)

        İmparatorluk döneminde ramazan bir ibadetten fazlası mıydı? "Zimem Defteri" aslında ne anlatır? Hamaney'in halefi belli oldu mu? İran savaşının perde arkası... Trump'ı savaşa Graham mı ikna etti? İran-ABD-İsrail savaşı 9. gününde! Savaş nereye kadar sürecek? Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sundu. ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi