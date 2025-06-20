Türk hava sahası nasıl korunuyor? İşte Türkiye'nin hava savunma gücü

Türkiye'nin uzun menzil ve yüksek irtifada kullandığı milli hava savunma sisteminin adı SİPER. Bu füzeler, 100 kilometre uzaklıktaki bir hedefi vurabiliyor. SİPER'in arayıcı radarı 450 kilometreden hedef takibi yapıyor ve aynı anda 20 farklı hedefe füze gönderebiliyor.

SİPER füzelerinin testleri, geçtiğimiz yıl tamamlandı ve ilk fazı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Daha uzun menzilli ve daha yüksek irtifada etkili olacak geliştirilmiş SİPER-2 ve SİPER-3'ün testleri ise devam ediyor.

HİSAR-A VE HİSAR-O

Hava savunmasındaki etkili sistemlerden bir diğeri ise HİSAR. HİSAR-A füzeleri 5 kilometreye kadar irtifadaki insansız hava araçları, seyir füzeleri ve helikopterlere karşı çözüm sağlıyor. "HİSAR-O" ise 15 kilometreye kadar irtifada daha çok askeri üs bölgelerinin ve kritik tesislerin hava savunmasını üstleniyor.

REKLAM

YERLİ VE MİLLİ GÖK SİSTEMİ: "KORKUT"

Yerli ve milli gök "KORKUT" sistemi ise Gök Vatandaki alçak irtifanın koruyucusu. Bu sistem özellikle hareket halinde olan birlikleri ve askeri konvoyları, dron ile insansız hava araçlarının saldırısına karşı koruyor. Bu sistemlerin arkasında ise Türkiye’nin gözleri radarlar var.