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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-İş: Açlık sınırı 35 bin TL, yoksulluk sınırı 116 bin TL'yi aştı

        Türk-İş: Açlık sınırı 35 bin TL, yoksulluk sınırı 116 bin TL'yi aştı

        Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı haziran ayında 35 bin 759 TL'ye yoksulluk sınırı ise 116 bin 478 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:15 Güncelleme:
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        Türk-İş: Açlık sınırı 35 bin TL'yi aştı

        TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel gıda fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan haziran ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 35 bin 759 TL'ye yükseldi.

        Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 116 bin 478 TL'ye yükseldi.

        Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 46 bin 248 TL oldu.

        TÜRK-İŞ tarafından yapılan hesaplamalara göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 1,66 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 36,93 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 40,44 olarak gerçekleşirken, altı aylık artış oranı ise yüzde 18,63 olarak belirtildi.

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