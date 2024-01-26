Türk Nippon'dan engelsiz web sitesi Türk Nippon Sigorta, erişilebilir web sitesi projesini hayata geçirmiştir. Erişilebilir web sitesi, engelli kişiler de dahil olmak üzere tüm kullanıcıların ilgili web sitesini aynı verimlilik ve yararlanma düzeyinde siteye göz atmasını sağlayan bir yapıda.

Türk Nippon Sigorta'nın yeni projesi erişilebilir web sitesi, engelli kişiler de dahil olmak üzere tüm kullanıcıların ilgili web sitesini aynı verimlilik ve yararlanma düzeyinde siteye göz atmasını sağlayan bir yapıda. Şirket farklı engellere sahip bireyler ve bilgisayar vasıtasıyla yardımcı teknoloji kullanan kişiler için yeni web sitesini bu yönde geliştirerek tüm müşterilerine kullanıcı dostu bir site yaratmayı hedefledi. Bu çalışmalar sonucunda Türk Nippon Sigorta web sitesini (WCAG) 2.2 standartlarına göre AA seviyesinde erişilebilir olarak geliştirildi. Yeni web sitesi mobil cihazlarda kolaylıkla gezinebilmeyi sağlayacak bir kullanıcı deneyimi ile tasarlandı, yardımcı teknolojiler için semantik bir yapı, menülerden ve pencerelerde klavye tuşlarının kullanımını kolaylıkla sağlayacak şekilde yapılandırıldı.

Tüm bunlara ek olarak engelli kullanıcıların, ekran okuma, kontrast ayarları, yazı karakteri ayarları gibi ihtiyaç duyabilecekleri özellikleri herhangi bir ekran okuma programı olmadan yapabilmesini sağlayan bir aracı (widget) web sitesine entegre edildi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Yeni web sitesinin hayata geçmesi hakkında konuşan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Uzun bir çalışma sonunda yeni sitemizi devreye aldık. Bu projede ilk amacımız müşterilerimizin kolaylıkla kullanabileceği kullanıcı dostu bir site yapmaktı. Sonrasında yaptığımız araştırmalar ve bu projedeki iş ortağımız olan MediaClick’in de önerisiyle sitemizi “Erişilebilir web sitesi” olarak hazırlamayı seçtik. Bu şekilde iş süreçlerimizdeki anlayışımızla paralel olarak, engelsiz ve tüm müşterilerimize eşit şartlarda hizmet verecek bir web sitesi hayata geçirmiş olduk. Bu projeyi aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve iş ortağımız MediaClick’e teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

ERİŞİLEBİLİRLİK PROBLEMİNE ÇÖZÜM

Türk Nippon Sigorta Erişilebilirlik süreçlerini yürüten MediaClick ajans başkanı Volkan İnanç konu hakkında şunları kaydetti: “Finans sektöründeki birçok siteyi incelediğimizde, erişilebilirlik problemlerine rastladık. Bu durum ülkemizde henüz yasal bir zorunluluk değil. Ancak toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 12,29’ları bulan engelli vatandaşlarımızın finansal hizmetlere erişimini daha kolay bir hale getirmenin oldukça hassas ve önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda atılan ilk adımlardan birini Türk Nippon Sigorta atmak istedi. Biz de ajans olarak, turknippon.com.tr’nin hem kullanılabilir hem de erişilebilir olması için Türk Nippon Sigorta ekibi ile güzel bir proje hayata geçirdik. Türk Nippon Sigorta’yı bu vizyoner yaklaşımı ve bu alana yapmış olduğu yatırımlar için tebrik ediyorum.”